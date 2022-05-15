إِلَى الخَالِد… نبيل بَرَكَاتِي في ذِكْرَى اسْتِشْهَادِه - حمه الهمامي

2022/05/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمه_الهمامي “الحياةُ تَطُولُ أوْ تقْصُرُ، تلك أمُورٌ نِسْبِيّة…المُهِمُّ الفِعْلُ وَمَا يَتْرُكُهُ الإِنْسَانُ مِنْ أثَرٍ”(الشهيد نبيل بركاتي)تَحُلُّ بَيْنَنَا هذه الأيّام الذِّكْرى الخامسة والثلاثون لاسْتِشْهادِ العزيزِ عليْنَا وعلى كُلّ القوى الثوريَّةِ والتّقدّميّة ببلادنا، الرّفيق نبيل بركاتي، ابن قعفور، مدينة القمْحِ والشّعيرِ، ومحطَّة” الاس.



أن.



سي.



أف.



تي” الشّهيرة منذ وقت الاست ......





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