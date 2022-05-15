اتساع دائرة الاحتجاجات في إيران.. 4 متظاهرين قُتلوا والتظاهرات تصل 40 مدينة وحرق

2022/05/15 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اتخذت احتجاجات منتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسياً؛ إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، وذلك وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.كانت الاحتجاجات قد اندلعت في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم؛ مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين (الدقيق).

احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السلع في إيرانكما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية.أما الآن فقد وسع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الجمهورية الإسلامية وإسقاط زعمائها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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