القضاء يخاطب الكاظمي بشأن آليات صرف المبالغ المخصصة للمشاريع

2022/05/15 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد / إعلام القضاءاثنى مجلس القضاء الاعلى بجلسته الخامسة ، على جهود لجنة الادعاء العام في الموصل المكلفة بمراقبة آلية صرف الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة بغية اعادة اعمارها.

وقال بيان للمحلس تلقته (بغداد اليوم) " اثمرت جهود اللجنة بالتعاون مع ادارة محافظة نينوى في الحد من تبديد هذه الاموال وتخصيصها للمشاريع التي تحتاجها المحافظة ولنجاح هذه التجربة".

واشار الى "قرار المجلس مفاتحة رئيس الوزراء للنظر في التنسيق مع بقية المحافظات لإتباع ذات الآلية في مراقبة صرف الاموال المخصصة لاعمار المحافظات".

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