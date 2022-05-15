توب 5: انتخابات لبنان وقرار فنلندا والسويد الانضمام للناتو.. والقمر العملاق

2022/05/15 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قرار فنلندا والسويد تقديم طلب الانضمام إلى حلف الناتو، وانتخابات لبنان، وكاميرا CNN في جولة في ملاجىء فنلندا الأكثر أمانًا في وقت الحرب، مرورًا بلفتة محمد صلاح الإنسانية، وصولا إلى ليلة الخسوف الكلي للقمر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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