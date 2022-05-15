2022/05/15 | 21:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن عكس ذلك سيكون "لنا قرار آخر نعلنه في حينها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: سنجرب حول للمعارضة 30 يوما) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: سنجرب حول للمعارضة 30 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).