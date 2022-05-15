القضاء الاعلى يفاتح الكاظمي لإعمام تجربة الموصل

2022/05/15 | 21:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، عن مفاتحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعمام تجربة الموصل بمراقبة الادعاء العام آليات صرف المبالغ المخصصة للمشاريع في المحافظات.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "اثنى بجلسته الخامسة المنعقدة اليوم، على جهود لجنة الادعاء العام في الموصل المكلفة بمراقبة آلية صرف الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة بغية اعادة اعمارها".

واضاف ان "جهود اللجنة بالتعاون مع ادارة محافظة نينوى اثمرت في الحد من تبديد هذه الاموال وتخصيصها للمشاريع التي تحتاجها المحافظة"، مشيرا الى انه "قرر مفاتحة رئيس الوزراء للنظر في التنسيق مع بقية المحافظات لإتباع ذات الآلية في مراقبة صرف الاموال المخصصة لاعمار المحافظات، من اجل انجاح هذه التجربة".

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