"الوهج الأبيض".. فيديو زخات محترقة تنهمر على مصنع آزوفستال

2022/05/15 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسجيل مصور نشره أحد قادة لانفصاليين الموالين لروسيا، الأحد، ذخائر ينتج عن احتراقها وهج أبيض وهي تنهمر على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

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