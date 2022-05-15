ما هي فرص ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي؟ .. بعد تعثر مانشستر سيتي!

2022/05/15 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل ليفربول المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2) اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة "للبريميرليغ".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويحتاج ليفربول للتويج بلقب بطل الدوري، إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين، وتعثر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ38 الختامية للدوري.

ويحل ليفربول ضيفا على فريق ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم يستضيف وولفرهامبتون، يوم الأحد القادم.

وفي حال تعادل ليفربول ومانشستر سيتي بالنقاط، فإن سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وهنا الأفضلية للأخير حتى الآن بفارق 7 أهداف، ويتفوق السيتي بعدد الأهداف المسجلة أيضا بواقع 96 هدفا مقابل 89 "للريدز".

وفي ما يلي معايير الفوز بالدور الإنجليزي الممتاز:

1- عدد النقاط الإجمالي

2- فارق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف المسجلة

4- عدد النقاط في المواجهات المباشرة

5- عدد أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

6- مباراة فاصلة.

ويسعى فريق ليفربول إلى التتويج باللقب الـ20 له في تاريخه، ومعادلة رقم مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

بينما اقترب مانشستر سيتي من الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والرابعة في آخر 5 مواسم، والثامنة في تاريخه.

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