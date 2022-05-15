أمير قطر يجري أول زيارة إلى الإمارات.. ويعزي محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة

2022/05/15 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وذلك في المطار الرئاسي بالعاصمة أبوظبي، الأحد.

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