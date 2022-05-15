سواريز يغادر اتلتيكو مدريد بشكل رسمي

2022/05/15 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأحد، في بيان رسمي رحيل مهاجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، عقب نهاية الموسم الحالي.وقال أتلتيكو مدريد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”،: “عقب نهاية المواجهة ضد إشبيلية، مساء اليوم، سنقوم بتوديع سواريز في ملعب واندا ميتروبوليتانو”.وأضاف “الروخي بلانكوس”: “سنقوم بهذا الوداع الخاص لسواريز […]

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