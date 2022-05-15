"أراد أكبر عدد من الأرواح".. كيف خطط منفذ "مجزرة نيويورك" لجريمته؟

2022/05/15 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح شاب أبيض مسلّح في الثامنة عشرة من العمر، النار في سوبرماركت، السبت، في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أميركيّون من أصول أفريقيّة، في حادثة اعتبرتها السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.

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