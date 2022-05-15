وزارة المالية تطلق تحذيراً: قرار

2022/05/15 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة المالية العراقية، اليوم

الاحد، من تداعيات قرار المحكمة

الاتحادية العليا بتحديد صلاحيات

الحكومة الحالية والغاءها قانون الامن

الغذائي، مشيرة الى أنه قرار الاتحادية

سيؤثر على استخراج النفط واح

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