الكاظمي معلقاً على قرار

2022/05/15 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى

الكاظمي، مساء الاحد، على قرار المحكمة

الاتحادية العليا، مشيراً إلى حكومته

ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء

والخدمات للعراقيين.

وقال الكاظمي في بيان، تلقته وكالة نون

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