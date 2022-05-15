قصف أهداف لـ'داعش' في ديالى

2022/05/15 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قصف أهداف لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان، إن "مدفعية الحشد الشعبي دكت، الأحد، أهدافا لفلول داعش الإرهابي في محافظة ديالى".

وأضاف البيان "جاء ذلك بناءً على وجود تحركات لفلول داعش الإرهابي في محيط بحيرة حمرين رصدتها استخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، حيث قامت مدفعية الحشد الشعبي بدك الأهداف الداعشية".

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