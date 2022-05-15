الفلاحون الشباب.. تمسك بالأرض رغم الصعوبات

2022/05/15 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي تحديات الفلاحون الشباب في العراق؟

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