البرلمان يتهم وزير النفط بالضغط على شركة نفطية لزعزعة أمن الإقليم والاستحواذ على المناصب

2022/05/15 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتهم نائب رئيس البرلمان شاخه وان عبدالله احمد، اليوم الاحد، وزير النفط بالضغط على شركة نفطية لزعزعة امن إقليم كردستان والاستحواذ على المناصب.

وقال احمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "سياسة وزارة النفط في الحكومة الإتحادية وشخص الوزير هي الضغط في سبيل خلق المشاكل بين أقليم كردستان والحكومة الإتحادية وتلفيق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة ونشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال وادعائها السيطرة والتجاوز على حقلي باي حسن وداوود كوركه في محافظة كركوك".

وأضاف ان "تلك الأكاذيب والادعاءات نفتها حكومة أقليم كردستان جملة وتفصيلاً وفي بيان رسمي، وخلال اتصاله الشخصي بالطرفين من القوات الإتحادية وقوات الأقاليم تبين عدم وجود أي تحرك عسكري في مناطق التماس".

وأوضح احمد انه "تابعنا الموضوع بتفاصيله من يوم أمس ونعرب عن أسفنا لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الإتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الادعاءات لأهداف سياسية للإبقاء على المناصب وخلط الأوراق لزعزعة الاستقرار في الأقليم والعراق بشكل عام والتغاضي عن ملفات الفساد، بعدما علم وزير النفط استكمال مجلس النواب كافة الإجراءات القانونية والدستورية لاستجوابه في الجلسات القادمة".

ووصف نائب الرئيس المحاولات بانها "يائسة لوزارة النفط وسعيها من أجل أقحام المؤسسات الإتحادية في القضايا والمسائل السياسية وإرباك الأوضاع لخدمة المصالح الفئوية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وهذا مايرفضه كل وطني غيور على بلاده".

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