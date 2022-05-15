لا دخل للغريمين الكرديين.. اليكيتي ينأى بنفسه والبارتي عن تأخر تشكيل حكومة العراق:

2022/05/15 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأحد، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي لم يتسبب بتعطيل وتأخيل تشكيل الحكومة.

وقال سورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "البعض يحدد سبب عدم تشكيل الحكومة هو الخلاف بين حزبي الاتحاد والديمقراطي "مؤكداً أن "هذا ليس السبب الرئيسي في تأخير وتعطيل تشكيل الحكومة".

وأضاف، ان "الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية هو بيد أحزاب البيت الشيعي ففي حالة بقي الخلاف بينهم فإنه لن يتحقق نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية حيث ان هذ الخلاف يعتبر السبب الرئيسي لعدم تشكيل الحكومة".

وتابع سورج، أنه "حتى مع اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية وبقي الخلاف قائما داخل البيت الشيعي فسيبقى الوضع كما هو ولن يتم تشكيل الحكومة".

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