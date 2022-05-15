مدفعية الحشد الشعبي تقصف اهدافا لـ

2022/05/15 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقصقت مدفعية الحشد الشعبي، الأحد، أهدافا لفلول “داعش” الإرهابي في محافظة ديالى. وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "القصف جاء بناءً على وجود تحركات لفلول “داعش” الإرهابي في محيط بحيرة حمرين رصدتها استخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".

واضاف " قامت مدفعية الحشد الشعبي بقصف الأهداف الداعشية".

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