أفضل الأطعمة للشفاء بعد الولادة القيصرية

2022/05/15 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من المهم جدًا أن تحصل الأم الجديدة على قسط كافٍ من الراحة بعد الولادة القيصرية لأن هناك قدرًا كبيرًا من فقدان الدم مقارنة بالولادة الطبيعية، ومن ثم ، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا مغذيًا بعد الولادة.وفقا لموقع ” women health”، فخلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة القيصرية، يجب مراقبة الأم عن كثب، […]

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