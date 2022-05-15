2022/05/15 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يشيد بالتعاون المشترك مع لجان خليجي 25 بغداد – ساري تحسين رافقَ وزير الشَباب والرياضة عدنان درجال، أاللجنةَ التفقديّة لبطولةِ خليجي 25 بجولة في ملعبِ الميناء بمحافظةِ البصرة ،للاطلاعِ على مراحل إنجازه استعدادًا لتضييف البطولة بنسختها المقبلة.وأشاد درجال (بالتعاونِ المشترك مع الاتحادات الخليجية، وحرص اللجنة على متابعة تفاصيل الإنجاز في الملاعب والمنشآت التي […]

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