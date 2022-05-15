2022/05/15 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ عائلة في بغداد وإخماد حريق يلتهم مجمعاً تجارياً بكربلاء المحافظات – مراسلو (الزمان) نجحت مديرية الدفاع المدني، في اخماد حريق وصف بالضخم اندلع داخل بمجمع تجاري يضم 150 محلا وسط كربلاء.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء، نجحت باحتواء حادث حريق ضخم اندلع داخل مجمع سوق الدهان الذي يحتوي على أكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ عائلة في بغداد وإخماد حريق يلتهم مجمعاً تجارياً بكربلاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ عائلة في بغداد وإخماد حريق يلتهم مجمعاً تجارياً بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).