2022/05/15 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يؤكد المباشرة بإنشاء مطار الناصرية ومدينة أور الناصرية – باسم الركابي اكد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ، المباشرة بمشروعي انشاء مطار الناصرية الدولي ومدينة جديدة بأسم اور السياحية.وقال المحافظ في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الادارة المحلية تسعى الى بناء منظومة سياحية متكاملة قائمة على العمل التشاركي للنهوض بالقطاع السياحي ودعم […]

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