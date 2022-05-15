ميقاتي: الانتخابات اللبنانية مرت بالحد الأدنى من الشوائب

2022/05/15 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، أن "الانتخابات مرت بالحد الأدنى للشوائب، والعزوف عن المشاركة في الانتخابات كان ضئيلا جدا".

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