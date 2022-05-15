2022/05/15 | 23:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hZjpgLCJyE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | تزامناً مع العاصفة الترابية .. عاصفة تضرب التحالفات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | تزامناً مع العاصفة الترابية .. عاصفة تضرب التحالفات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).