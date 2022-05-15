2022/05/15 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي

/ المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في

كربلاء المقدسة (المزرعة الإرشادية

الصحراوية) بالتعاون والتنسيق مع

مديرية الزراعة في المحافظة (شعبة زراعة

الصحراوية) والاتحاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء : مشاهدة حقلية حول طريقة زراعة الشعير المستنبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء : مشاهدة حقلية حول طريقة زراعة الشعير المستنبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).