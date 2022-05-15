إصابة عنصرين من حماية نائب بمشاجرة وسط بغداد

2022/05/15 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة عنصرين من حماية نائب بمشاجرة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من حماية نائب عن ائتلاف دولة القانون اصيبا ضمن شارع ٤٢ في الكرادة".

وأضاف المصدر أن "الاصابة جاءت بعد مشاجرة بين المصابين اعلاه معهم شخص ثالث".

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