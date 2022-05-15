2022/05/15 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت ولاية شليزفيج هولشتاين الألمانية أنها رصدت إصابات بأنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن صغيرة في قرية داجبويل الساحلية على بحر الشمال.

وتم التخلص من جميع الطيور المتبقية في المزرعة أمس بعد تأكيد النتائج، حسبما ذكرت وزارة الزراعة في الولاية في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

ومن أجل احتواء مخاطر العدوى، تم إنشاء منطقة حماية يبلغ نصف قطرها ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) من المزرعة، إضافة إلى منطقة مراقبة أوسع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد إصابات بأنفلونزا الطيور في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد إصابات بأنفلونزا الطيور في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).