"نحن بحرج".. كهرباء وتموين ومسائل أخرى تكشفها المالية النيابية بعد إلغاء قانون الدعم الطارئ

2022/05/15 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، على قرار إلغاء قانون الدعم الطارئ من قبل المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة، ناظم الشبلي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية ألغى نهائيا قانون الأمن الغذائي"، مبينا: "نحن بحرج مالي وتعاقدي سيما وان الحكومة كانت مقرر ان تعطي اول دفعة مالية أولى في مطلع الشهر المقبل للجانب الإيراني حول دفوعات الغاز وهذا يلقي الحكومة بموقف حرج جراء الغاء مشروع القانون".

وأضاف الشبلي، أن "مشروع قانون الأمن الغذائي كان يضم ملفات ضرورية وانسانية تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر كالتي تخص الطاقة والغاز والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين للعام السابق والحالي، لكن بالتالي تم الطعن به".

وتابع عضو اللجنة، أن "لمحكمة الاتحادية بالتأكيد تتعامل بنظم تشريعات موجودة يُعتمد عليها وعليه ان نجد البديل لنخرج من الحرج المالي الذي سيعيشه العراق جراء عدم تشكيل الحكومة وعدم وجود قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي".

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