محافظ كربلاء يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادثة حريق سوق الدهان

2022/05/15 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي، اليوم الاحد، بفتح تحقيق

عاجل في حادثة حريق سوق الدهان وسط

المدينة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في

بيان حصلت وكالة نون الخبرية نسخة منه،

ان "ا

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