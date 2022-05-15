مرشح رئاسة الوزراء يزور مرقد والده في النجف

2022/05/15 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مرشح رئاسة الوزراء، جعفر الصدر

مرقد والده السيد محمد باقر الصدر (قدس

سره) فيما تابع الموضوعات الإدارية.

وقال بيان للتيار الصدري ان "الصدر ادى

مراسم الزيارة لمرقد والده الشهيد (قدس

سره) ، والتقى با

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