2022/05/16 | 00:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة المستقلين، ووصول جعفر الصدر الى النجف هل يمثل نهاية للازمة؟ تقرير بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5TW0l_wULSE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة المستقلين، ووصول جعفر الصدر الى النجف هل يمثل نهاية للازمة؟ تقرير بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة المستقلين، ووصول جعفر الصدر الى النجف هل يمثل نهاية للازمة؟ تقرير بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).