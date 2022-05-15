"مفاجأة" أثارت انتباهه.. رئيس فنلندا يكشف تفاصيل مكالمته مع بوتين

2022/05/16 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الفنلندي، سوليو نينيستو، الأحد، تفاصيل ما جرى في مكالمة هاتفية أجراها معه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقب تقديم فنلندا طلبا رسميا للانضمام إلى حلف الناتو.

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