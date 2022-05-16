لسويد على أبواب الناتو .. هل سيتدعم أمنها أم سيضعف؟ - عبدالله عطية شناوة

2022/05/16 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة كما كان متوقعا، قالت السويد وداعا لفترة الحياد المديدة التي دامت لأكثر من مئتي عام.



وتخلت عن سياسة النأي عن الأحلاف العسكرية، فقد قررت أغلبية قيادة الحزب الديمقراطي الأجتماعي الحاكم أن الإنضمام الى حلف شمال الأطلسي ـ ناتو ـ هو الأفضل للسويد، مشيرة الى أن طلب الأنضمام إلى الحلف يتعين أن يتضمن شرطين، هما عدم تقديم قواعد دائمة للحلف على الأراضي السويدية، وكذلك عدم نشر سلاح نووي فيها.ووفق التو ......





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