2022/05/16 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8EALOCg816s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب فالح الخزعلي: الداعي لتجريم التطبيع هو وجود سياسات تطبيعية بالمنطقة والترويج لاقامة العلاقات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب فالح الخزعلي: الداعي لتجريم التطبيع هو وجود سياسات تطبيعية بالمنطقة والترويج لاقامة العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).