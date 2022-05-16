مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية بجبال مخمور

2022/05/16 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية، في جبال مخمور.وقال رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبمعلومات دقيقة من إستخبارات الجهاز وقوات التحالف الدولي، نفذت القوة الجوية ضربة قاصمة لظهر العدو في جبال مخمور".

وأضاف، أن "الضربة أسفرت عن مقتل (6) إرهابيين من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأكد الناطق باسم القائد العام: "جاء هذا الواجب بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتأتي هذه العملية إستمرارًا لسلسلة الجهود المُشتركة التي تقوم بها القوات العراقية لمُكافحة فلول الإرهاب".

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