"لانخشى اعادة الانتخابات".. التنسيقي: 3 ايجابيات بقرار إلغاء قانون الأمن الغذائي

2022/05/16 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، وجود 3 ايجابيات في قرار المحكمة الاتحادية الاخير.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم مهم لغاية ولم يكن مفاجئا لنا وتوقعناه لان من البداية ارتكبت حكومة الكاظمي سلسلة خروقات قانونية باعتبارها حكومة تصريف اعمال".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بـ3 ايجابيات في ان واحد هي التاكيد أن حكومة تصريف الاعمال لايحق لها ارسال القوانين وأن حدود صلاحياتها واضحة بالاضافة الى انه حدد مصير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي باعتبار عدم القدرة على تمريره كما انه سلط الضوء على اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة من اجل ارسال قانون الموازنة الذي يمثل اهم القوانين التي تعالج الكثير من الازمات والاشكاليات المطروحة الان في المشهد العراقي".

وأشار الى أن "قانون الامن الغذائي غامض وهناك تناقض كبيرة في بنوده وتمريره بضغط من قبل بعض القوى كان خطا ستراتيجي سيؤدي الى هدر كبير للاموال لافتا الى ان ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة او طرح بديل اعادة الانتخابات اذا بقي الانسداد السياسي الى ما لانهاية وهذا الامر اطرحه بشكل شخصي لانه لانخشى اعادتها وسيكون الفوز لنا بالتاكيد حسب تعبيره".

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