وداعا…زهرة المدائن

2022/05/16 | 00:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.ياس خضير البياتي يا قدس، يا زهرة المدائن..غنتها سيدة الغناء العربي فيروز عندما نُكست فلسطين والقدس عام 1967، واليوم حلت بالقدس نكبة جديدة، وهو استشهاد أبنتها العزيزة، وزهرتها الجميلة، المقدسية شيرين أبو عاقلة برصاص الحقد.عيون العرب ليست وحدها هذه المرة ترحل إلى القدس، فعيون العالم ترنو للأرض المقدسة والمقدسات الإسلامية […]

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