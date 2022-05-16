2022/05/16 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مبادرة للمستقلين تستعير مفردات من الإطار التنسيقي بغداد -عبدالحسين غزال فيما يبدو ان الازمة السياسية ماضية الى التعقد من دون حل وسط تذبذب المستقلين وعدم قدرة الاطار التنسيقي على سلب التيار الصدري حلفاءه من السنة والكرد، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، التحول إلى «المعارضة الوطنية» لمدة محددة بشهر ومشروطة بتشكيل الكتلة الأكبر من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن تحوله الى المعارضة المشروطة بثلاثين يوما لمواجهة (تكالب) الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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