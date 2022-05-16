الصدر‭ ‬يعلن‭ ‬تحوله‭ ‬الى‭ ‬المعارضة‭ ‬المشروطة بثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لمواجهة‭ (‬تكالب‭) ‬الداخل‭ ‬والخارج

2022/05/16 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة‭ ‬للمستقلين‭ ‬تستعير‭ ‬مفردات‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬ماضية‭ ‬الى‭ ‬التعقد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬تذبذب‭ ‬المستقلين‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬على‭ ‬سلب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حلفاءه‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬والكرد،‭ ‬أعلن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأحد،‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المعارضة‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬محددة‭ ‬بشهر‭ ‬ومشروطة‭ ‬بتشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ […]

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