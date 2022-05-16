لا للمبادرات نعم للقرار

2022/05/16 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام تضاف‭ ‬بين‭ ‬أسبوع‭ ‬واخر‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬او‭ ‬مواقف‭ ‬سياسية‭ ‬تشبه‭ ‬المبادرات‭ ‬لحلحلة‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والتي‭ ‬عقدتها‭ ‬الأساسية‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بتغيير‭ ‬قواعد‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ارساها‭ ‬حاكم‭ ‬العراق‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيء‭ ‬الصيت‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬متناثر‭ ‬التوافقات‭ ‬والاجتهادات‭ ‬والتواطؤات‭ ‬التي‭ ‬افرزها‭ ‬مؤتمر‭ ‬لندن‭ ‬للمعارضة‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة‭ ‬قبيل‭ ‬حرب‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬برعاية‭ […]

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