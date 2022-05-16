2022/05/16 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة توجه اللبنانيون الاحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد لا يتوقع الخبراء حدوث تغييرات كبرى في نتائج الاقتراع الذي بدا ضعيفا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يجتازها لبنان.
وتحدث فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الاسبق لمراسل -الزمان -عن خيارات لبنان وقواه السياسية عشية الانتخابات وبعد اعلان نتائجها، وتشكّل […]
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وتحدث فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الاسبق لمراسل -الزمان -عن خيارات لبنان وقواه السياسية عشية الانتخابات وبعد اعلان نتائجها، وتشكّل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد السنيورة لـ (الزمان):مستعد للتحالف مع أي حزب حتى القوات اللبنانية ومقاطعة الحريري قرار شخصي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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