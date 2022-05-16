​فؤاد السنيورة لـ (الزمان):مستعد للتحالف مع أي حزب حتى القوات اللبنانية ​ ومقاطعة الحريري قرار شخصي

2022/05/16 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة توجه‭ ‬اللبنانيون‭ ‬الاحد‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬لانتخاب‭ ‬برلمان‭ ‬جديد‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬حدوث‭ ‬تغييرات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬ضعيفا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يجتازها‭ ‬لبنان‭.‬وتحدث‭ ‬فؤاد‭ ‬السنيورة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬لبنان‭ ‬الاسبق‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭ -‬عن‭ ‬خيارات‭ ‬لبنان‭ ‬وقواه‭ ‬السياسية‭ ‬عشية‭ ‬الانتخابات‭ ‬وبعد‭ ‬اعلان‭ ‬نتائجها،‭ ‬وتشكّل‭ […]

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