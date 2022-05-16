الناطق باسم القائد العام: مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية في جبال مخمور

2022/05/16 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية في جبال مخمور.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبمعلومات دقيقة من إستخبارات أبطال الجهاز وقوات التحالف الدولي، نفذ أبطال القوة الجوية ضربة قاصمة لظهر العدو في جبال مخمور، أسفرت عن مقتل (6) إرهابيين من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية." وأضاف، أن "هذا الواجب جاء بالاشتراك مع أبطال البيشمركة"، مؤكدا ان "هذه العملية تأتي استمرارًا لسلسلة الجهود المُشتركة التي تقوم بها القوات العراقية لمُكافحة فلول الإرهاب".

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