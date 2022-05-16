اعتقال شخص القى 'رمانة يدوية' قبل أيام في كربلاء

2022/05/16 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات في كربلاء، الاثنين، عن اعتقال شخص القى "رمانة يدوية" قبل أيام في المحافظة.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنها "احكمت قبضتها على مطلق الرمانة اليدوية في منطقة فريحة قبل ثلاثة ايام وادت الى اصابة عدد من الاشخاص وتحيله ذليلا الى القضاء لينال جزاءه العادل جراء فعلته التى تتنافى وواقع امن كربلاء المقدسة".

وكان مصدر امني أفاد، اول امس الجمعة، بمقتل شخص واصابة اخر في محافظة كربلاء.

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