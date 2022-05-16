2022/05/16 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: en1kx3xlWdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. مناف الموسوي: التيار الصدري هو من سيذهب للمعارضة خلال فترة ٣٠ يوما لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. مناف الموسوي: التيار الصدري هو من سيذهب للمعارضة خلال فترة ٣٠ يوما لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).