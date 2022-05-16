زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

2022/05/16 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وينص المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني على "تعيين اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري غالوشكين من هذا المنصب.ولم يتم الإبلاغ عن أسباب التغيير.

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