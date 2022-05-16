للمرة الثانية.. انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال

2022/05/16 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز، حسن شيخ محمود، الأحد، برئاسة الصومال للمرة الثانية في انتخابات طال انتظارها شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه تمردا إسلاميا وخطر المجاعة.

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