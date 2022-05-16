أصحاب الكهف ؛ قصة إسلامية أم إسطورية ؟! - فريدة رمزي شاكر

2022/05/16 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر ينظر البعض إلى أصحاب الكهف على أنها قصة إسلامية أو قصة أسطورية ! في الحقيقة نفس القصة وإن كانت مفككة و مغايرة لحقيقتها و مبتورة إلا أن المسلمين الأوائل نقلوها عن أصلها اليوناني والسرياني المسيحي، و ربما لا يعرف الكثيرين الهدف ذاته من المعجزة، فلكل معجزة هدف منها ولا تحدث إعتباطاً لمجرد حكيِّ لتشغل فراغ تاريخي!.



هناك سورة قرآنية بإسم "سورة الكهف" لبث أصحابها في كهفهم" ثلثمائة سنين وإزدادوا تسع ......





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