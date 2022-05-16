التنسيقي يعلن تأييد مبادرة المستقلين وتكليف مرشح محايد لرئاسة الحكومة

2022/05/16 | 01:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تأييده لمبادرة النواب المُستقلّين والقوى الناشئة.

وذكر الإطار في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تابعنا ما تمخّض عنه اجتماع النوّاب المستقلّين والحركات الناشئة التي جاءت بمضامين تنسجم مع محاولاتنا لايجاد حلول واقعية للأزمة السياسية".

وأضاف قائلا: "وكما نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من بنود مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من أيار الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية، وعليه نعلن التزامنا بتكليف مرشّح محايد كفوء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الإنسداد السياسي".وأكد الإطار، الاستمرار بـ"نهجه في الحوار مع من يريد الخير لشعبنا ووطننا"، داعيا الى "الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة وتقديم الخدمات".

وتابع: "وبذات الوقت ندعو الكتل السياسيّة للتفاعل الإيجابي مع ما أعلنه المستقلّون والحركات الناشئة".

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