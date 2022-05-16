سقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

2022/05/16 | 01:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، استجابتها لإطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من الضحايا" في كنيسة بكاليفورنيا الامريكية.وقال مكتب شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار وقع في كنيسة اليوم الأحد، وتسبب بمقتل شخص ووقوع جرحى أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.وأضاف مكتب شريف المقاطعة على تويتر: "أصيب عدد من الضحايا بطلقات نارية."وذكرت تقارير أنه تم اعتقال شخص ومصادرة سلاح يشتبه استخدامه في الحادث.ولقي عشرة أشخاص حتفهم برصاص مسلح كان يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية هجومية في مدينة بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة.

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