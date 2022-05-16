ضحايا بإطلاق نار استهدف كنيسة في كاليفورنيا

2022/05/16 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بإطلاق رصاص استهدف كنيسة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأحد، بحسب مكتب الشريف في مقاطعة أورانج بالولاية.

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