2022/05/16 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: عذراء جمعة

شارك عدد من الفنانات مؤخرا في محافظة السليمانية بعرض عمل مسرحي، من اجل نبذ العنف بكل اشكاله الذي تصارعه المرأة في المجتمع بشكل واسع وبمختلف الأماكن وسط

المدينة.

وقالت المشرفة على العمل كنار سركوت في حديثها لـ “الصباح”: إن الهدف من إعداد هذا العمل وعرضه امام المواطنين من اجل المشاركة في رفض ونبذ العنف، الذي بدأ يتعرض له جميع أفراد المجتمع من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، منوهة بأن ممارسة العنف بدأت تؤثر في انسانيتنا وتبعد عنا صفات التعاون والتراحم، لذا لا بد من الجميع التكاتف والتآزر من أجل منع العنف بكل صوره من البسيطة إلى الشديدة، مشيرة إلى أن العرض الأول كان على حديقة الأم والثاني في منطقة”سرا” والثالث في الحديقة العامة، مبينة أن عملنا هذا واحد من أعمال الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي جعلته الامم المتحدة هذا العام على أساس النوع الاجتماعي، والذي يجمع تجمعات نسوية وحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والتي تتكون من 500 منظمة محلية من مختلف محافظات الإقليم، إضافة الى مشاركة كل بعثات الامم المتحدة للاعلان عن نشاطاتهم المختلفة من ندوات اجتماعية، داخل الجامعات والمعاهد والأزقة ومواقع العمل، نظرا لزيادة حالات العنف في الإقليم بشكل

ملحوظ.

ولفتت الى اقامة الدورات والتدريبات وعرض الأفلام الوثائقية، مؤكدة أن التعاون قائم في هذا الامر من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المدنية المحلية، متأملة أن يكون تعهدا لاستمراية العمل في مناهضة العنف ضد المرأة، علاوة عن تمكننا من زيادة وعي المرأة في كل شبر من الإقليم، لعدم التهاون في حقوقها ومعرفة الآلية التي تدافع بها المرأة عن تلك

الحقوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف وأشكاله ضد المرأة في عمل مسرحي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف وأشكاله ضد المرأة في عمل مسرحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).